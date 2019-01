Jordskred, oversvømmelser og en tornado har rystet Indonesien efter nyligt jordskælvs- og tsunamikatastrofe.

Mindst 68 mennesker er omkommet under et uvejr i Indonesien. Dødsfaldene skyldes jordskred, oversvømmelser og en tornado på den indonesiske ø Sulawesi i den forløbne uge, oplyser myndighederne.

Redningsmandskab søger efter mindst syv savnede. Mindst 47 er blevet kvæstet under det ødelæggende uvejr.

- Skybrud har fået vandet til at gå over en række dæmninger, siger Sutopo Purwo Nugroho, talsmand for Indonesiens katastrofeministerium.

Over 5000 hjem er blevet ødelagt sammen med et stort antal skoler, broer og moskéer samt store landbrugsarealer med blandt andet rismarker, oplyser myndighederne i en erklæring.

Der er brug for store maskiner til at fjerne store mængder af mudder i en række bebyggelser. I nødhjælpscentre er der mangel på mad, tæpper og medicin.

Ødelæggelserne har i den seneste uge været koncentreret på den sydlige del af øen Sulawesi, men de har også berørt provinsens hovedstad, Makassar.

Jordskred og oversvømmelser er hyppige i Indonesien - navnligt i monsunsæsonen mellem oktober og april, hvor øriget i Sydøstasien rammes af voldsomme regnskyl.

I december blev over 400 dræbt af en tsunami, som var udløst af vulkanudbrud på den vestlige del af Java. Tusinder omkom ved en skælv-tsunami i september omkring byen Palu på Sulawesi.

Lombok, en ø ved siden af Bali, blev sidste sommer rystet af skælv, som dræbte over 500 mennesker og tvang en masse udlændinge væk fra det tropiske paradis.

/ritzau/AFP