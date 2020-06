Protester i store dele af USA finder sted i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds død i sidste uge.

Mindst 5600 demonstranter er blevet anholdt på tværs af USA, siden protester mod George Floyds død brød ud i sidste uge.

Det skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af en optælling fra landets politiafdelingers udmeldinger på Twitter og i pressemeddelelser samt medierapportering.

Demonstrationer begyndte efter den 46-årige sorte amerikaner Floyds død den 25. maj i Minneapolis, Minnesota i USA.

Han døde i politiets varetægt, efter at en betjent knælede mod hans hals i mindst otte minutter.

Betjenten, der fortsatte med at knæle, trods Floyd sagde, at han ikke kunne få luft, er sigtet for uagtsomt manddrab. Ifølge en obduktionsrapport døde Floyd af kvælning og tryk mod ryggen.

De mange anholdelser er sket, efterhånden som demonstrationerne er blevet mere og mere voldelige.

Hvad der begyndte som fredelige protester i dagtimerne, er blevet fulgt af natlige ildspåsættelser, plyndringer og sammenstød mellem politi og demonstranter.

Anholdelserne er også sket, efter at præsident Donald Trump har bedt lokale myndigheder om at skærpe indsatsen mod demonstranterne.

Mandag lokal tid sagde Trump på sit første pressemøde om protesterne, at han vil indsætte "tusindvis af tungt bevæbnede soldater i Washington".

- Mens vi taler, sender jeg tusinder og tusinder af svært bevæbnede soldater, militært personale og retshåndhævende myndigheder for at stoppe oprør, plyndring, hærværk, overfald og ulykkelige ødelæggelser, sagde Trump.

I Minneapolis er 155 personer blevet anholdt. I store byer er tallet højere med knap 800 anholdelser i New York City og mere end 900 i Los Angeles.

I weekenden blev der protesteret i mere end 140 byer på tværs af USA. I flere tilfælde udviklede demonstrationerne sig voldeligt med smadrede butikker og ildspåsættelse.

/ritzau/