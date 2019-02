En brand i en boligejendom med et kemikalielager i Dhaka i Bangladesh har kostet adskillige mennesker livet.

Adskillige personer er omkommet i en bygningsbrand i hovedstaden i Bangladesh, Dhaka. Og dødstallet bliver ved med at stige.

- Indtil videre har vi fundet 45 lig. Antallet kan stige. Eftersøgningen er fortsat i gang, sagde Ali Ahmed, der er chef for brandvæsnet, til nyhedsbureauet AFP omkring klokken et natten til torsdag dansk tid.

Cirka en time senere er dødstallet vokset til 56 ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Et tilsvarende antal personer er bragt til et hospital med brandskader, oplyser en politiinspektør til nyhedsbureauerne.

Branden opstod sent onsdag aften lokal tid i en etageejendom med lejligheder. Bygningen indeholder også et lager til opbevaring af kemikalier.

Årsagen til branden, der fandt sted i en basar i den ældre del af Dhaka, er endnu ikke fastlagt.

Men muligvis er den opstået i en gasbeholder, hvorefter flammerne på grund af de letantændelige kemikalier hurtigt har omspændt hele bygningen, oplyser brandchef Ali Ahmed.

- Der var en trafikprop, da branden brød ud. Derfor kunne folk ikke undslippe, siger han og uddyber, at kvarteret er kendetegnet ved meget smalle gader.

Flammerne bredte sig til nabobygninger, og det varede over fem timer, før branden var nogenlunde under kontrol. Omkring 200 brandfolk deltog i slukningsarbejdet.

I 2010 blev Bangladesh ramt af en tilsvarende tragedie. Over 120 mennesker mistede livet i en brand i en gammel bygning, der ligeledes husede et varelager for kemikalier.

