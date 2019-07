Mindst 52 mennesker er dræbt under et voldsomt opgør mellem de indsatte i et fængsel det nordlige Brasilien.

16 af de dræbte skal have fået hovedet hugget af.

Det oplyser myndighederne ifølge AFP.

Det hele begyndte, efter én bande fra en fængselsafdeling invaderede en anden afdeling af Altamira-fængslet på i staten Pará, skriver BBC.

Mere end fem timer endte kampene mellem de rivaliserende bandegrupperinger at stå på.

Udover de 16, der meldes at have fået hugget deres hoveder af, mistede flere tilsyneladende også livet, efter der opstod brand i fængslet.

To vagter i fængslet blev ifølge BBC taget som gidsler under kampene, men de er blevet sluppet fri igen.

Opdateres...