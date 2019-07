Dødstallet efter jordskred og oversvømmelser er søndag blevet opjusteret til 50 i Nepal.

Oversvømmelser og jordskred har kostet mindst 50 mennesker livet i Nepal i løbet af de seneste dage.

Det oplyser myndighederne, skriver AFP.

Også i Indien på den anden side af Himalaya er der meldinger om dødsfald efter monsunregn, skriver AP.

Derudover er mindst 24 personer savnet i Nepal.

Det ventes, at flere enten er blevet revet med af floder, som er gået over deres bredder, eller er blevet begravet i mudderskred.

Tyve mennesker har været behandlet for skader, og mere end 1100 andre er blevet reddet fra oversvømmede områder.

Myndighederne har udstedt advarsler om flere oversvømmelser i de sydlige egne. Man opfordrer folk til at holde skarpt øje med stigende vandstande.

Derudover bedes befolkningen søge mod højere beliggende områder, hvis der er behov for det.

Flere steder i Sydasien har været præget af oversvømmelser og mudderskred.

I det nordøstlige Indien meddeler embedsmænd, at mindst 12 mennesker er døde, og over en million antages at være påvirket af vejret, skriver AP.

Regntiden i Nepal, der normalt varer fra juli til september, tager hvert år livet af flere.

Sidste år døde 1200 i Sydasien i monsunperioden. Kerala i Indien var ramt af de værste oversvømmelser i 100 år.

/ritzau/