Mindst 50 mennesker er fundet døde i et varmt lastrum i en efterladt lastbil i San Antonio.

Et fund, som myndighederne beskriver som »den mest dødelige migrantsmugling i byens historie.« Det skriver mediet The Texas Tribune.

Den rædselsvækkende opdagelse blev gjort i et vejkryds mellem Cassin Drive og Quintana Road i det sydvestlige San Antonio i den amerikanske delstat Texas.

Det var et desperat nødråb, der fik en arbejder i området til at undersøge sagen. Da myndighederne ankom, var lastbilens døre delvist åbne og tillod et kig ind til de mange lig.

Mindst 50 personer er fundet døde i lastrummet i en lastbil i Texas. Foto: Jordan Vonderhaar Vis mere Mindst 50 personer er fundet døde i lastrummet i en lastbil i Texas. Foto: Jordan Vonderhaar

Udover at finde de mange lig, blev 16 personer fragtet til hospitalet: 12 voksne og fire børn.

»Det er intet mindre end en forfærdelig menneskelig tragedie,« siger Ron Nirenberg, der er borgmester i San Antonio, på et pressemøde.

Ifølge politichef i San Antonio, William McManus, havde lastbilen et kølesystem, der ikke så ud til at virke, og mange af ligene var drysset med bøfkrydderi. Et forsøg på at dække over lugten, mens menneskesmuglerne transporterede dem, oplyser McManus.

Da temperaturerne i San Antonio mandag nåede op på næsten 40 grader, var det nogle varme og udmattede ofre, der blev bragt til hospitalet.

Politi og myndigheder var hurtigt fremme på stedet, hvor de fandt flere lig både foran og inde i lastbilen. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL Vis mere Politi og myndigheder var hurtigt fremme på stedet, hvor de fandt flere lig både foran og inde i lastbilen. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL

I flere dage havde de hverken haft adgang til vand eller mad. De var derfor for svage til at forlade lastrummet på egen hånd.

Tidligere oplyste myndighederne, at dødstallet lå på cirka 40 personer. Et dødstal, der siden er blevet skruet op til mindst 50 mennesker.

De seneste måneder har et rekordhøjt antal af migranter forsøgt at krydse grænse mellem Mexico og USA.

Og denne tragedie er langt fra den første i San Antonio.

Hvis vi spoler tiden tilbage til 2017, blev der fundet 39 migranter i en brandvarm lastbilanhænger. 10 af dem døde, og chaufføren blev idømt livsvarigt fængsel.

Alligevel er tirsdagens fund det mest tragiske, og ifølge myndighederne kommer ofrene fra forskellige mellemamerikanske lande.

»Det er en frygtelig ulykke. Mindst 22 af de døde er fra Mexico. Syv er fra Guatemala, to er fra Honduras, mens der endnu ikke er oplysninger om 19 af de dødes nationalitet,« siger den mexicanske præsident Andres Manuel Lopez Obrador.

Migranter, der alle gerne ville til USA, og her er det normalt at bruge lastbiler som transportmiddel.

Flere lokale i San Antonio samlede sig i vejsiden for at udvise deres støtte. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL Vis mere Flere lokale i San Antonio samlede sig i vejsiden for at udvise deres støtte. Foto: KAYLEE GREENLEE BEAL

En rejse, der desværre denne gang har fået en ulykkelig slutning for mange

Lokale embedsmænd udtaler, at de føderale myndigheder nu efterforsker sagen, og at tre personer er varetægtsfængslet i sagen.

Det er dog stadig uvist, om de er forbundet med hændelsen.