Japanske myndigheder kæmper lige nu mod tiden i en desperat kamp for at redde menneskeliv efter et kraftigt jordskælv mandag.

48 mennesker har mistet livet i forbindelse med jordskælvet, oplyser japanske myndigheder.

Jordskælvet førte til jordskred, hundredevis af brande og udløste tsunamivarsel, rapporterer Japan Times.

Fotos viser omfattende skader og kollapsede bygninger.

En kollapset bygning i byen Wajima i Japan efter mandagens jordskælv. Foto: Kyodo/Reuters/Ritzau Scanpix

I byen Wajima, hvor 15 mennesker er døde, kollapsede en syvetagers bygning som et resultat af skælvet, som måltes til 7,6 på Richter-skalaen.

Ofrene er blevet begravet under kollapsede huse i forbindelse med jordskælvet, som fandt sted ved den vestlige side af hovedøen Honshu mandag klokken 16.10 lokal tid.

Foreløbigt har det japanske forsvar sendt 1.000 soldater til de berørte områder for at hjælpe med indsatsen.

»Der er bekræftet meget omfattende skader, inklusive adskillige dødsfald og brande, og bygninger er styrtet sammen,« siger Japans premierminister Fumio Kishida ifølge VG.

Wajima ligger på Noto-halvøen, som mandag blev ramt af voldsomt jordskælv. Foto: Google Maps

»Indsatsen for at redde dem, som er ramt af mandagens kraftige jordskælv i Japan, er en kamp mod tiden,« understreger han.

I første omgang skete skader på grund af selve jordskælvet, og siden væltede tsunamibølger af 1,2 meters højde ind over dele af kysten. I første omgang havde japanske myndigheder frygtet tsunamibølger på fem meters højde.

Beredskabet gør nu forsøg på at nå ud til de berørte i afsides kystområder på Noto-halvøen med båd, men redningsarbejdet vanskeliggøres af, at veje er ødelagt af jordskælvet.

Efter mandagens jordskælv har man målt 129 yderligere, mindre jordskælv i området.