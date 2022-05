Det er endte særdeles blodigt, da et fangeoprør mandag brød ud i et fængsel i Ecuador.

»På nuværende tidspunkt er der 43 døde,« skriver den offentlige anklager på Twitter ifølge nyhedsbureauet AP.

Det var et voldsomt sammenstød mellem de rivaliserende bander 'Los Lobos' og 'R7', der udløste urolighederne – og i den forbindelse lykkedes det for mere end 200 indsatte at flygte fra fængslet Bella Vista i byen Santo Domingo de los Colorado.

I alt 108 indsatte er stadig på fri fod, mens 112 indsatte hurtigt blev fanget af politiet igen.

Pårørerende til fanger samledes hurtigt rundt om fængslet. Foto: JOHANNA ALARCON

Ecuadors indenrigsminister, Patricio Carrillo, meddelte i første omgang til journalister, at der kun var to døde. Men ikke længe efter holdt han pressemøde for at fortælle, at antallet af dødsofre nu var 41.

Derpå skrev anklagerens kontor det opdaterede tal på Twitter.

Og det kan stige yderligere.

»13 personer er bragt til et hospital. Adskillige er alvorligt såret, og muligvis vil antallet af dræbte stige,« løde det fra indenrigsminister Patricio Carrillo ifølge AFP.

Politiet forsøger at holde styr på fangerne i fængslet. Foto: -

Der opstod hurtigt kaos i det omkringliggende område uden for fængslet, da rigtigt mange pårørende til indsatte samledes uden for bygningerne, efter at nyheden om fangeflugten og de mange døde kom ud i offentligheden.

Imens blev sårede slæbt ud af fængslet og kørt til hospitalet i ambulancer.

Ifølge myndighederne er der igen kontrol over situationen.

Ifølge BBC er næsten 400 fanger nu blevet dræbt i fængsler i Ecuador siden februar sidste år. Menneskerettighedsgrupper har tidligere kritiseret de indsattes forhold i landets fængsler, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Masser politi både inden for og uden fpær fængslet. Foto: JOHANNA ALARCON

Fængslerne i Ecuador huser omkring 35.000 fanger og er overfyldte i forhold til deres kapacitet.

Indenrigsminister Patricio Carrillo har skrevet på Twitter, at »man forsøger at løse problermene i fængselssystemet, men at det er svært at finde hurtige løsninger i et miljø præget af vold.«