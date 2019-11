Urolighederne forsætter på Haiti, hvor mindst 42 personer er blevet dræbt siden midten af september som følge af de voldsomme optøjer, mens op mod 100 er blevet såret.

De fleste skader er forårsaget af skud under protesterne, som er rettet mod landets regering. Det oplyste FN's menneskerettighedsorgan fredag ifølge AFP.

Tusindvis af haitianere gik fredag på gaden i Haitis hovedstad, Port-au-Prince, og lørdag fortsætter protesterne, hvor demonstranterne bevæbnet med skilte kræver præsidentens afgang.

Sikkerhedsstyrkerne i landet beskyldes desuden for overdreven magtanvendelse i forbindelse med de voldelige uroligheder.

Billedet viser en person, der kort forinden er blevet tæsket af demonstranter, fordi han angiveligt skulle have stjålet en mobiltelefon under urolighederne. Foto: VALERIE BAERISWYL Vis mere Billedet viser en person, der kort forinden er blevet tæsket af demonstranter, fordi han angiveligt skulle have stjålet en mobiltelefon under urolighederne. Foto: VALERIE BAERISWYL

Ifølge Amnesty er menneskerettighedsorganisationen i besiddelse af flere videoer, der viser politiet komme kørende i patruljevogne, hvorefter de sprøjter tåregas ud af vinduet mod tilsyneladende fredelige demonstranter.

Organisationen påstår desuden at være i besiddelse af en video, hvor betjente tæsker en umiddelbart uskyldig demonstrant.

'De optagelser, som er verificeret, viser, hvordan de haitianske myndigheder ser på menneskerettighederne. Sikkerhedsstyrkerne under præsident Jovenel Moïse har brugt unødige midler, og disse episoder bør blive efterforsket nøje og effektivt,' skriver organisationen i en pressemeddelelse.

FN oplyser desuden, at Haitis skoleundervisning er indstillet under urolighederne.

Patronhylstre fundet på jorden. Foto: VALERIE BAERISWYL Vis mere Patronhylstre fundet på jorden. Foto: VALERIE BAERISWYL

FN udtalte fredag, at de er 'dybt bekymrede' over krisen, som skyldes beskyldninger om, at præsident Jovenel Moïse har kanaliseret penge væk fra Petrocaribe-olieprogrammet.

Den pågældende aftale giver Haiti - og andre latinamerikanske lande - mulighed for at købe olie billigt af Venezuela, så længe olieprisen er over 40 dollar tønden. I øjeblikket koster olien i underkanten af 60 dollar per tønde.

Hovedstaden nærmer sig en humanitær krise, da fødevareforsyningen er ved at være faretruende lav. Det skyldes, at flere af byens hovedveje har været spærret de seneste tre uger.

Torsdag uddelte myndighederne ris i slumkvarteret Cite Soleil i Port-au-Prince, men indbyggere fortæller, at nødhjælpen er kommet for sent, rapporterer Haiti Press Network.

»Hvis vi havde ventet på den, ville vi allerede være døde,« siger en beboer, der ønsker at være anonym.