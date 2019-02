En brand i en ejendom med både erhverv og boliger i Dhaka i Bangladesh har kostet adskillige mennesker livet.

Mindst 41 personer omkommet i en brand i hovedstaden i Bangladesh, Dhaka.

Det skriver AFP natten til torsdag. Nyhedsbureauet har oplysningen fra en embedsmand.

Ifølge et lokalt medie i Dhaka, The Daily Star, opstod branden i et varehus, hvor der bliver opbevaret kemikalier. I ejendommen ligger der også lejligheder.

Avisen skriver, at "mindst ti er omkommet, og snesevis er såret. Antallet af dødsofre frygtes at stige".

/ritzau/