Der er fundet mindst 40 lig nær grænsen mellem staterne Bihar og Uttar Pradesh i Indien.

Det er uklart, hvordan ligene kom dertil, men lokale medier antyder, at de kan være døde af covid-19.

Det skriver BBC.

Lokale medier melder også om op mod 100 lig, der er fundet, og at tilstanden på ligene antyder, at de måske har været i floden i flere dage.

Foto: IDREES MOHAMMED Vis mere Foto: IDREES MOHAMMED

Myndighederne siger, at ligene ser ud til at være 'delvist forbrændte', og at de muligvis er havnet i floden, som en del af den praksis, hvor man kremerer ofre for covid-19 langs floden Ganges i Uttar Pradesh.

»Vi har bedt relevante myndigheder om at tage sig af ligene og enten begrave eller kremere dem,« siger en lokal embedsmand, Ashok Kumar.

Lokale indbyggere fortæller, at de afdøde formentlig er blevet smidt i floden, fordi krematorierne ikke har plads til flere lig, eller fordi de pårørende ikke har råd til det brænde, der bruges til ligbål.

»Det er virkelig chokerende for os, siger en af de lokale indbyggere,« Kameshwar Pandey.

Uttar Pradesh er Indiens mest folkerige stat.

Anden bølge af covid-19 hærger lige nu Indien, hvor antallet af døde er steget markant i de seneste uger. De fleste af landets krematorier er løbet tør for plads.

Landet er nu epicentret for den globale pandemi.

Indien har registreret mere end 22,6 millioner covid-19-tilfælde og 246.116 covid-relaterede dødsfald, ifølge Johns Hopkins University.

Eksperter mener dog, at der i virkeligheden kan være et langt højere antal døde med covid-19 i landet.