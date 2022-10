Lyt til artiklen

Over 40 journalister er blevet fængslet af det iranske styre, siden protester brød ud i landet for 39 dage siden.

Det vurderer den internationale Komité for Beskyttelse af Journalister (CPJ).

Men seniorforsker ved komiteen Yeganeh Rezaian siger, at tallet kun er et skøn. I virkeligheden drejer det sig nok om flere hundrede, fortæller hun i et interview på CNN:

»Jeg er sikker på, at det korrekte tal er over 400,« siger hun og fortsætter:

»I flere af sagerne, som vi har dækket, har vi set, at når journalisterne rapporterede om Iran-nyheder på deres Twitter, blev de anholdt dagen efter.«

Yeganeh Rezaian fortæller, at de iranske myndigheder har en helt særlig taktik, som de bruger over for journalisterne.

»Sikkerhedsstyrker plyndrer normalt journalisters hjem efter midnat for at skabe et miljø præget af skræk og frygt,« siger hun.

Herefter bliver journalisterne straks overført til isolation, og i de fleste tilfælde lader de ikke journalisterne have adgang til en advokat.

De fleste af Irans medier er underlagt statskontrol. Og journalister, der ikke følger regimets narrativ, kan se frem mod ekstremt hårde straffe.

En af dem er Niloofar Hamedi, den iranske journalist, som 16. september offentliggjorde nyheden om Masha Aminis død. Den nyhed, der udløste de stadig igangværende protester.

Under en uge efter blev journalisten Niloofar Hamedi fængslet. Det skrev hendes advokat på Twitter:

»I morges plyndrede sikkerhedsagenter min klient Niloofar Hamedis hjem, arresterede hende, ransagede hendes hus og konfiskerede hendes ejendele.«

Hun sidder i dag i det berygtede Evin-fængsel, der er kendt for primært at huse politiske fanger.