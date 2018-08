I den amerikanske storby Chicago er tre blevet skudt og dræbt siden lørdag formiddag, skriver Fox News.

Chicago. Mindst 36 personer - herunder 16 teenagere - er siden lørdag formiddag lokal tid blevet ramt af skud i en stribe af episoder i den amerikanske storby Chicago.

Mindst tre er døde af skuddene, som er affyret ved flere episoder. Det skriver Fox News.

Lokalmediet Chicago Sun Times beretter om 30 sårede, herunder to døde, alene siden midnat natten til søndag lokal tid.

Det er sket over en periode på tre timer, hvor fem større skudepisoder med tre eller flere ramte har fundet sted.

En af disse fandt sted ved en fest, hvor tre teenagere og en voksen blev ramt af skud, da to mænd skød ind i en menneskemængde.

Ved en anden af skudepisoderne natten til søndag blev otte personer i alderen 14 til 35 år ramt.

Ifølge Chicago Sun Times tæller de døde en 17-årig pige. Hun blev erklæret død på stedet natten til søndag, efter at hun blev skudt i hovedet.

Den anden dræbte er en 26-årig mand.

Det tredje dødsfald fandt ifølge Fox News sted lørdag over middag lokal tid. Her blev en 50-årig mand fanget i en skududveksling, der foregik hen over en vej. Han blev erklæret død på hospitalet.

Inden den blodige weekend var byen, der har været hårdt ramt af skudepisoder, på vej til at have færre skyderier end samme måned sidste år.

I juli var der 332 skyderier og drab i Chicago, der er USA's tredjestørste by. Det er et fald på ti procent fra året før, hvor tallet i juli var 415, skriver Chicago Sun Times.

/ritzau/