I to ulykker frygtes det, at 35 mennesker har mistet livet. Den ene skete i forbindelse med ulovlig minedrift.

Mindst 35 mennesker frygtes omkommet, efter at to miner er styrtet sammen i Venezuela.

Det oplyser venezuelansk tv samt flere andre medier tirsdag aften, skriver nyhedsbureauet dpa.

20 personer skulle være blevet begravet i Isidora-minen, hvor der ulovligt blev gravet efter guld.

Minen ligger i delstaten Bolívar, som er kendt for at være rig på naturressourcer. Her må kun det statslige selskab CVG Minerven udøve minedrift.

I en anden mine, Gran Sabana, frygtes 15 minearbejdere omkommet.

De fleste af landets guldreserver ligger i Orinoco-bæltet i Bolívar. Det er et stort landområde, der består hovedsageligt af jungle og strækker sig over 40.000 kvadratkilometer fra Guyana til Colombia.

Ulovlige guldminer har over de senere år udgjort et stigende problem i Venezuela, har blandt andet CNN beskrevet.

/ritzau/