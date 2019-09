Aktion mod Taliban-selvmordere førte til beskydning af bryllupsfest, hvor mange gæster blev dræbt.

Mindst 35 civile er blevet dræbt under et angreb mod afghanske regeringsstyrker i det sydlige Afghanistan, siger embedsmænd i Helmand-provinsen.

Mindst 13 mennesker blev såret ved angrebet.

Angrebet skete sent søndag, da afghanske sikkerhedsstyrker foretog en razzia i et hus, som embedsmænd mente, blev anvendt af Taliban til oplæring af selvmordsbombere.

Men under operationen kom gæster ved en bryllupsfest i nærheden under beskydning.

- 35 mennesker civile er dræbt, og 13 er såret. De var alle med til en bryllupsfest nær det hus, som sikkerhedsstyrkerne undersøgte i Khaksar i Musa Qala-distriktet, siger Attaullah Afghan, som med i Helmands provinsråd.

Et andet medlem af provinsrådet, Abdul Majid Akhundzadah, siger, at 40 mennesker blev dræbt ved brylluppet.

- De var alle civile, siger han.

I sidste måned stod Islamisk Stat bag en bombemassakre på et bryllup i Kabul. Her blev mindst 80 dræbt, og op mod 200 blev såret.

Den militante bevægelse har svoret, at den vil arbejde for at forstyrre det kommende præsidentvalg, der efter planen skal finde sted 28. september.

Angrebet sker, efter at USA's præsident, Donald Trump, har aflyst forhandlinger med Taliban-bevægelsen, efter at de var blevet intensiveret over det seneste år.

Forhandlingerne skulle føre til en delvis tilbagetrækning af amerikanske soldater. USA har haft soldater udstationeret i Afghanistan siden invasionen i 2001.

Invasionen væltede Taliban-styret, der i årevis havde givet ly til Osama bin Laden, lederen af al-Qaeda og hjernen bag angrebene 11. september.

I øjeblikket er der 14.000 amerikanske soldater i landet.

/ritzau/Reuters