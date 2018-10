Store jord- og vandmasser har kostet mindst 31 livet ved Mount Elgon på den side, der ligger i Uganda.

Kampala. Et jordskred ned af den ene side af bjerget Mount Elgon har kostet mindst 31 mennesker livet. Det oplyser en talsmand fra regeringen i Uganda.

Jordskreddet er sket ned langs den side af bjerget, der ligger i Uganda. Her har jordmængderne smadret huse, begravet dyr og mennesket samt skabt oversvømmelser i området for foden af bjerget.

Det forklarer Martin Owor, der er kommissær for katastrofeberedskab og -håndtering. Han forklarer, at særligt en lille by på bjergets side blev overrasket af jordskreddet.

- De fleste blev fanget på markedspladsen. Jordskreddet skubbede store jordmasser ned i en flod, der brød sine breder. Vandet fejede alle væk, siger Owor.

Redningsfolk søger fredag efter overlevende, fortsætter han.

- Der er folk, som har mistet deres hjem, og som har brug for et sted at sove, mad og anden støtte. Så vi bevæger os ind i området, siger Owor.

Området har tidligere oplevet katastrofale jordskred og laviner. I 2010 blev mindst 80 mennesker dræbt i en lavine fra bjerget.

/ritzau/Reuters