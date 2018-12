Militante angriber alle "ikkearabere", der leder efter guld i det nordlige Tchad, siger menneskeretsgruppe.

Voldsomme sammenstød i Tchad i den nordlige del af Centralafrika har kostet mindst 30 guldminearbejdere livet og såret over 200 andre.

Urolighederne fandt sted i en region i det nordlige Tchad, der er ramt af guldfeber. Det oplyser menneskerettighedsorganisationen Tchads Konvent for Forsvar af Menneskerettigheder (CTDDH).

Minearbejderne blev ifølge organisationen angrebet af militante, der kom fra nabolandet Libyen.

De militante angreb alle "ikkearabere", der var kommet til Kouri Bougoudi-området for at lede efter guld. Det oplyser Abdul Aziz Youssouf Mustapha, en tchadisk ansat i Den Internationale Menneskerettighedssammenslutning (FIDH).

Kampene brød ud torsdag. Lørdag var alle minearbejdere tvunget ud af den region, guldminerne ligger i, meddeler Mustapha søndag.

En militær kilde bekræfter, at der har været kampe i området, men oplyser ikke yderligere.

Mange af guldminearbejderne kommer fra Ouaddai-regionen i den mere østlige del af Tchad. Kilder i regionen bekræfter ligeledes, at der har været sammenstød omkring Kouri Bougoudi.

Siden der blev fundet guld i dette område i 2012 og 2013, har der flere gange været voldelige sammenstød.

Guldfeberen har tiltrukket folk fra store dele af Tchad og fra andre lande, herunder også Libyen, der ligger umiddelbart nord for Tchad.

Det har ført til strid om de lukrative områder.

CTDDH beskylder Tchads regering for at forsøge at overtage området med hjælp fra arabiske krigere.

Regeringen har givet tilladelse til flere mineselskaber, der er ved at udforske forekomsten af guld.

I august foretog regeringen en militæroperation i den nordligste del af landet. Det skete for at "rydde ud" i den ulovlige minedrift og forhindre tchadiske oprørere, der befinder sig i Libyen, i at krydse grænsen ind i den guldrige region.

/ritzau/AFP