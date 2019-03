Det er overvejende civile, som er blevet dræbt og såret af kraftigt bombe i Somalias hovedstad.

Mindst 29 dræbt og 89 er såret af selvmordsbombe i Somalia. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Så vidt vi ved, så er det overvejende civile, som er blevet dræbt og såret. De militante kæmper stadig mod politistyrker fra et hus nær det hotel i Mogadishu, som bomben var rettet mod, siger en politimand til Reuters.

Skudvekslingerne mellem sikkerhedsstyrker og militante i den somaliske hovedstad skete i forlængelse af bombeangrebet, som skete sent torsdag.

En islamistisk gruppe siger, at bombeangrebet var rettet mod et hotel i hovedstaden, men en ledende politimand siger, at bomben blev udløst, da militante forsøgte at likvidere en af landets dommere.

- Bomben blev udløst nær chefdommer Abshir Omars hjem, og sikkerhedsstyrker ved dommerens bolig kæmpede efterfølgende mod bevæbnede mænd, som forsøgte at trænge ind i bygningen, siger politiofficeren, Mohamed Hussein.

To øjenvidner siger, at eksplosionen blæste taget af en del af Omas hus.

Gruppen al-Shabaab, der anses for at være den mest brutale islamistiske gruppe i Afrika, har taget skylden for angrebet.

Snesevis af biler var i brand på vejen Maka Almukarramah Road, hvor de fleste af byens hoteller og restauranter ligger.

Al-Shabaab har mange gange tidligere angrebet hotellet Maka Almukarramah.

Det var al-Shabaab, som i 2013 stod bag et angreb mod butikscentret Westgate Mall i Nairobi, hvor 67 personer blev dræbt.

I 2015 tog al-Shabaab skylden for et angreb mod et universitet i Kenya, som kostede 147 personer, de fleste studerende, livet.

Efter at kenyanske soldater i 2011 gik ind i Somalia, har al-Shabaab bekæmpet Kenya og dræbt hundredvis af mennesker i landet.

/ritzau/Reuters