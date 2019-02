Migranter fra Haiti er omkommet, tilsyneladende i et forsøg på at komme til østaten Bahamas.

Mindst 28 mennesker er druknet, efter at deres båd forliste ud for Bahamas, oplyser forsvaret i østaten.

17 mennesker er reddet op af vandet i live, oplyser forsvaret, som i to dage har haft dykkere i vandet for at finde overlevende.

Ofrene for forliset er haitianske migranter, der efter alt at dømme forsøgte at undslippe fattigdom i deres hjemland.

Båden med migranterne om bord forliste omkring ti kilometer fra Abaco i Bahamas lørdag.

Redningsaktionen foretages i samarbejde med den amerikanske kystvagt. Søndag fandt redningsmandskabet yderligere to overlevende ved en sandbanke i nærheden af det sted, hvor båden var gået ned.

Den amerikanske ambassade i Haiti beskriver den forliste båd som et fartøj, der skulle sejle migranter ud af det fattige caribiske land.

- Ingen rejse er værd at sætte livet på spil for. Vær venlig at fortælle familie og lokalsamfund, at ulovlige migrant- og smugleroperationer er farlige, og de ender ofte i en tragedie, skriver ambassaden på Twitter.

Alene siden nytår er omkring 300 haitianere blevet taget i at forsøge at rejse ulovligt ind i Bahamas, oplyser det bahamanske forsvar.

Over 60 procent af befolkningen i Haiti lever for mindre end to dollar om dagen - svarende til omkring 13 kroner.

I de seneste år har tusindvis af unge haitianere søgt mod Chile eller Brasilien. Det er to lande, som det er muligt for indbyggere fra Haiti at få visum til.

