Eksplosionen skete under fredagsbønnen i en moské inde på en afghansk militærbase i Khost-provinsen.

En eksplosion i en moské i den østlige afghanske provins Khost dræbte fredag mindst 26 mennesker og sårede 50 andre, oplyser embedsmænd i området.

Eksplosionen skete i en moské inde på en afghanske militær base i Ismail Khel-distriktet i Khost-provinsen, siger embedsmændene.

En anden sikkerhedskilde siger, at flere end 26 blev dræbt under fredagsbønnen.

Tidligere på ugen skete der en eksplosion ved en samling af religiøse ledere i Afghanistans hovedstad, Kabul. Mindst 50 blev dræbt, og omkring 70 blev såret.

De religiøse ledere var samlet i en sal til bryllupper på hotellet Uranus Wedding Palace.

Til trods for en optrapning af blodsudgydelserne i Afghanistan ser USA's særlige udsending til landet gode chancer for, at en fredsaftale med Taliban vil være i hus i april 2019.

Zalmay Khalilzad leder i Kabul forhandlinger mellem USA, Taliban og den afghanske regering. Han sagde til journalister sidste weekend, at han håber at se en fredsaftale underskrevet inden den 20. april næste år.

Det er planen, at Afghanistan holder præsidentvalg den 20. april 2019.

Præsident Donald Trump antydede torsdag muligheden for et besøg i Afghanistan. Samtidig lod han forstå, at USA er midt i "meget stærke" fredsforhandlinger i Afghanistan.

/ritzau/Reuters