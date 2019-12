Redningsmandskab evakuerer personer fra bygning ramt af eksplosion. Det er endnu uklart, hvad årsagen er.

Mindst 25 mennesker er kommet til skade ved en eksplosion i en boligblok i byen Blankenburg i det østlige Tyskland.

Det oplyser politiet til det tyske magasin Focus.

En talsmand for politiet siger til Focus, at det ikke kan udelukkes, at der er flere end 25 kvæstede ved eksplosionen.

Redningsmandskab er ved at evakuere de personer, der befinder sig i den ramte bygning, skriver politiet i Magdeburg på Twitter.

Det endnu uklart, hvad der har forårsaget eksplosionen, der skete kort før klokken ni fredag morgen

Blankenburg ligger i den tyske delstat Sachsen-Anhalt.

/ritzau/