En stor gruppe migranter i Mexico er kørt galt i en lastbil på vej mod grænsen til USA. Mindst 25 er omkommet.

Mindst 25 centralamerikanske migranter har mistet livet i en trafikulykke i Mexico, og 29 yderligere er såret.

Det oplyser de mexicanske myndigheder i en pressemeddelelse tidligt fredag morgen dansk tid, skriver nyhedsbureauet AFP.

De mange migranter befandt sig alle i en mindre lastbil på vej fra byen Soyalo til Chicoasen i staten Chiapas, der grænser op til Guatamala.

Ulykken skete, da lastbilen pludseligt drejede af motorvejen i det sydlige Mexico og kørte galt.

Ifølge lokale medier er det muligt, at chaufføren har mistet kontrollen over køretøjet. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Det er ikke bekræftet, hvor mange personer der befandt sig i lastbilen, da den kørte galt.

Mange centralamerikanske migranter rejser gennem Mexico med kurs mod USA.

For at undgå at rejse til fods vælger mange migranter at tomle nordpå.

/ritzau/