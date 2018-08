Ingen har umiddelbart taget skylden for et bombeangreb ved et uddannelsescenter i et shiitisk område af Kabul.

Kabul. Et selvmordsbombeangreb i Afghanistans hovedstad, Kabul, har kostet mindst 25 mennesker livet og såret 35 andre.

Det oplyser Afghanistans sundhedsministerium.

Der er frygt for, at dødstallet kan stige yderligere.

Angrebet fandt sted ved et uddannelsescenter i det vestlige Kabul, hvor befolkningen overvejende er shiamuslimer.

Der er ikke umiddelbart nogen gruppe, der har taget skylden for det blodige angreb. Men Islamisk Stat har hævdet at stå bag tidligere angreb mod shiamuslimer i samme område.

Taliban-bevægelsen, som i de seneste uger har optrappet angrebene mod soldater og offentlige institutioner, afviser i en meddelelse, at den stod bag.

En talsmand for politiet i den afghanske hovedstad bekræfter, at det var en selvmordsbombemand, der udløste en sprængladning ved uddannelsescentret. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Angrebet kommer tre uger efter et andet voldsomt selvmordsangreb ved Kabuls lufthavn, hvor 23 mennesker blev dræbt og 107 såret.

Siden nytår har Kabul været ramt af i alt 16 angreb med samlet set mere end 240 døde.

I weekenden blev omkring 100 politifolk og soldater dræbt under kampe med Taliban i byen Ghazni, der ligger to timers kørsel nord for Kabul. Kampene kostede også omkring 20 civile livet.

/ritzau/Reuters