Skovbranden, der hærger i det nordlige Californien, er den tredjemest dødelige i delstatens historie.

23 mennesker er bekræftet omkommet i den voldsomme skovbrand, der hærger i det nordlige Californien.

Det oplyser sheriffen i Butte County, skriver nyhedsbureauet AP.

Dødstallet var lørdag på ni, men senere samme dag blev ligene af 14 personer fundet i udbrændte biler og huse. 35 personer er fortsat savnet.

Skovbranden er den tredjemest dødelige i Californiens historie. Brandene har haft gunstige betingelser med kraftige vinde og et tørt landskab.

Flere byer, herunder Paradise, er blevet slugt af ilden. Paradise har 27.000 indbyggere og ligger knap 300 kilometer nordøst for San Francisco. Mindst 6700 bygninger er brændt ned, heraf er størstedelen indbyggernes hjem.

I det sydlige Californien har to forskellige brande fortæret flere hundrede huse nord og vest for Los Angeles. To personer er fundet omkommet i brandene, mens mindst 250.000 mennesker er blevet evakueret.

Byen Malibu, der huser nogle af verdens største og rigeste stjerner, er blandt de evakuerede byer. Flere af dem, herunder sangerinden Lady Gaga og reality tv-stjernen Kim Kardashian, har lagt billeder og videoer på de sociale medier, der viser dem blive evakueret.

Brandene har fået præsident Donald Trump til at erklære undtagelsestilstand i Californien. Det udløser økonomisk hjælp fra de føderale pengekasser til det mandskab, der arbejder i døgndrift for at slukke ilden.

Trump truer dog samtidig med at indefryse midlerne til Californiens beredskab. Ifølge præsidenten skyldes de ulykkelige tab af liv de lokale myndigheder.

- Der er ingen grund til så massive, dødelige og dyre skovbrande i Californien, bortset fra at deres håndtering af skove er så dårlig, skriver Trump på Twitter.

- De får milliarder af dollar hvert år, men alle disse liv går tabt, og det hele skyldes dårlig håndtering af skovene. Det skal afhjælpes nu, ellers er der ikke flere penge fra den føderale regering!

/ritzau/