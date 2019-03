Kandahar i det sydlige Afghanistan er ramt af de værste oversvømmelser i syv år, siger områdets viceguvernør.

Mindst 20 mennesker er omkommet i oversvømmelser i Kandahar-provinsen i det sydlige Afghanistan.

Det oplyser et FN-organ lørdag.

- Mindst ti personer, deriblandt børn, savnes fortsat. Det skønnes, at op til 2000 boliger kan være beskadiget, hedder det i en meddelelse fra FN's Kontor for Koordination af Humanitære Affærer.

Oversvømmelserne er udløst af voldsom regn.

Siden fredag aften er der faldet 97 millimeter regn, som har oversvømmet store dele af byen Kandahar og de omkringliggende distrikter.

Redningsindsatsen i de berørte områder vanskeliggøres af fortsat kraftig nedbør. Indsatsen hæmmes også af en underudviklet infrastruktur. Blandt andet manglende veje.

Ifølge Abdul Hanan Moneeb, der er viceguvernør i Kandahar, er oversvømmelserne de værste i mindst syv år.

Blandt de omkomne, fortæller han, er flere nomadehyrder, som sammen med deres dyr blev skyllet væk af vandmasserne.

Han tilføjer, at omkring 400 familier er blevet reddet i sikkerhed af den afghanske hær, siden regnen satte ind fredag.

Naturkatastrofer som laviner og stormflod rammer ofte bjergrige områder og floddale i Afghanistan, når sne begynder at smelte i foråret og om sommeren. Rydning af skov er med til at forværre effekten.

Denne vinter har store dele af Afghanistan fået usædvanligt store mængder sne. Det har skabt frygt for voldsomme oversvømmelser, i takt med at foråret nærmer sig, og efter at landet i flere år har oplevet "ødelæggende" tørke.

Ifølge FN-organet omkom omkring 50 personer i oversvømmelser i Afghanistan alene i de første seks uger af 2019.

/ritzau/AFP