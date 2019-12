Politiet siger, at en formodet lastbilbombe blev udløst i et travlt forretningskvarter i Somalias hovedstad.

Mindst 20 er dræbt efter en voldsom eksplosion i den centrale del af Somalias hovedstad, Mogadishu. Politiet siger, at der formentligt var tale om en lastbilbombe, der blev udløst i et travlt forretningskvarter.

- Eksplosionen forårsagede voldsomme ødelæggelser, og jeg kan bekræfte, at over 20 civile er blevet dræbt, og at mange flere er såret. Men antallet af dræbte kan være højere, siger en polititalsmand, Ibrahim Mohamed.

- Jeg har talt 22 dræbte - alle civile. Mindst 30 blev såret. Det er en sorgens dag, siger Ahmed Moalim Warsame, som var vidne til eksplosionen.

/ritzau/AFP