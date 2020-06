Mindst 19 personer har mistet livet og flere er såret efter en eksplosion ved en sygehus-klinik i Irans hovedstad, Teheran.

Eksplosionen var forårsaget af et gasudslip.

En talsperson fra brandvæsnet i Irans hovedstad oplyser, at det var gasfalsker i bygningens kælder, der eksploderede som følge af brand. Det skriver Ritzau.

Billeder og videoer af eksplosionen viser et kæmpe lysskær op mod Teherans himmel.

Another big explosion in Tehran today. Reportedly at Sina clinic in the popular and busy Tajrish area.#Iran pic.twitter.com/2iH0SMcdNe — Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) June 30, 2020

En eksplosion, der der strækker sig langt og lyser himlen op, som efterfølges af sort røg.

Videoer af ekslosionen er delt af mange på Twitter. Blandt andet New York Times' journalisten Farnaz Fassihi.

Andre videoer tættere på eksplosionen vidner om panik og koas, efter et stort brag lyder i gaderne.

Irans forsvarsministerie bekræfter eksplosionen.