Indbyggere i voldsplaget region i DRCongo er vrede. De mener, at hæren og FN ikke gør nok for at beskytte dem.

19 mennesker er dræbt af formodede oprørere i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo).

Det oplyser en ledende embedsmand i Beni-regionen, hvor drabene har fundet sted.

Angrebet fandt sted natten til onsdag i landsbyen Maleki. Maleki ligger tæt ved byen Oicha nær grænsen til Uganda.

Tal fra FN viser, at oprørsgruppen De Allierede Demokratiske Styrker (ADF) menes at have dræbt mindst 80 mennesker ved 14 forskellige angreb, siden DRCongos hær indledte en militæroperation mod gruppen i sidste måned.

Andre sætter antallet af dræbte højere. Ifølge en opgørelse fra ngo'en Congo Research Group er 99 civile dræbt i Beni-regionen siden 5. november.

ADF menes også at stå bag de 19 drab i Maleki natten til onsdag, siger regionens ledende embedsmand, Donat Kibwana.

Han tilføjer, at mange af ofrenes familiemedlemmer er bange for at vende tilbage til landsbyen af frygt for nye angreb. Derfor kan antallet af døde stige, hvis flere bliver fundet i landsbyen senere.

De mange drab har vakt vrede i lokalsamfundet, hvor der er en opfattelse af, at hverken landets hær eller FN-missionen i DRCongo, Minusco, gør tilstrækkeligt for at beskytte lokalbefolkningen.

Mandag var der store demonstrationer i byen Beni. Her brændte demonstranterne borgmesterens kontor ned og ødelagde FN-kontorer.

Fire mennesker er dræbt og mindst 27 kvæstet i de seneste dages demonstrationer, oplyser Røde Kors i området til nyhedsbureauet AFP.

De Allierede Demokratiske Styrker er en militant islamistisk gruppe, der menes at have bånd til Islamisk Stat.

I de seneste fem år menes ADF at have stået bag drab på mindst 1000 mennesker i DRCongo.

/ritzau/Reuters