En 16-årig dreng lå under murbrokker og kaldte på hjælp, næsten to døgn efter at et højhus styrtede sammen.

Redningsarbejdere i Istanbul fortsætter lørdag med at fjerne murbrokker fra en sammenstyrtet bygning, hvor mindst 17 er omkommet.

Myndighederne har endnu ikke overblik over sammenstyrtningen, som skete onsdag.

- Der blev tidligt lørdag fundet endnu en omkommen i ruinerne, siger den tyrkiske indenrigsminister, Suleyman Soylu.

Det er ikke klart, hvad der forårsagede kollapset. Men myndighederne siger, at de tre øverste etager på bygningen var opført uden byggetilladelse.

En 16-årig dreng blev fredag gravet fri, efter at redningsmandskab hørte hans råb om hjælp. En femårig pige var blevet gravet fri dagen før.

Højhuset styrtede sammen onsdag eftermiddag.

13 af de 14 personer, som er blevet hentet ud i live, er fortsat indlagt på hospitaler. Syv af dem er i kritisk tilstand.

Bygningen lå i bydelen Kartal i den asiatiske del af Istanbul. Den havde 14 lejligheder med 43 registrerede beboere.

Præsident Recep Tayyip Erdogan besøgte lørdag ulykkesstedet og sagde til journalister, at regeringen vil sikre, at årsagerne til sammenstyrtningen bliver blotlagt.

Erdogan besøgte også ofre for ulykken på et nærliggende hospital.

- I denne bydel har vi stået over for alvorlige problemer med illegale virksomheder som i dette tilfælde, hvor nogen har haft travlt med at tjene flere penge, siger Erdogan.

Det er ikke klart, hvor mange personer der var savnet lørdag, hvor redningsmandskab løbende sendte sporhunde hen over murbrokkerne.

/ritzau/AP