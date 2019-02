Det første tegn var en flok skræmte køer ved foden af græsskråningen. Han steg ned fra boreriggen.

Så brød mareridtet ud. Nu frygter eksperter, at det kan ske igen.

Over 150 mennesker blev levende begravet, mens over 180 fortsat savnes, da tonsvis af rødbrun mudder fra en kollapset dæmning rev alt med sig. Kontorer. Boliger. Mennesker. Den 25. januar i et landbrugsområde nær byen Brumadinho i Brasilien.

»Da jeg så det, åbnede græsset sig og gik i udbrud som en vulkan med mineaffald. Det gav et brag, og vi faldt ned,« har den 55-årige tekniker Lieuzo Luiz dos Santos fortalt den brasilianske tv-station Globo.

Redningsarbejde ved minen nær Brumadinho. Billedet er fra 30. januar 2019. Foto: ADRIANO MACHADO (arkiv).

Sammen med fire kollegaer var han i gang med en boreopgave ved jernminens dæmning, da jorden under dem pludselig gav efter.

Tonsvis af mudder åd op af landskabet. Skyllede alt levende med sig og begravede også minearbejdernes kantine, hvor flere sad og spiste frokost.

Men på mirakuløs vis overlevede 55-årige Lieuzo Luiz dos Santos, der stod det værst tænkelige sted, da dæmningen brød sammen. Det vender vi tilbage til.

Mere end 100.000 brasilianere bor i lavtliggende områder under i alt 27 minedæmninger på samme måde som ved Brumadinho nord for Rio de Janiero. I alt findes 87 minedæmninger i Brasilien. Det har The New York Times kortlagt.

Eksperter advarer nu mod, at endnu et kollaps kan ske, hvis ikke dæmningerne vedligeholdes og sikkerheden monitoreres nøje, skriver mediet.

I tilfældet Brumadinho var alle faresignaler til stede. Som f.eks. udstyr, der skulle overvåge sikkerheden, der ikke virkede. Og oversete advarsler om problemer med konstruktioner ved minedæmningen. Det var problemer, der i værste fald kunne medføre kollaps, skriver det amerikanske medie.

Samtidig undrer overlevende fra katastrofen nær Brumadinho sig over, at alarmen, der skulle varsle evakuering, ikke lød den 25. januar. Og pårørende til omkomne har kritiseret den generelle mangel på information.

Det er Brasiliens største jernmalm-producent, Vale, der ejer dæmningen nær Brumadinho.

Brandmænd leder efter overlevende. Billedet her er fra 27. januar 2019. Foto: DOUGLAS MAGNO

I 2015 brød en af selskabets andre minedæmninger sammen i delstaten Minas Gerais. Det er samme delstat, hvor byen Brumadinho med dens 37.000 indbyggere ligger. Katastrofen for fire år siden kostede 19 mennesker livet.

Dengang blev 250.000 mennesker efterladt uden rent drikkevand, skriver BBC. Det endte med et forlig efter lange retssager. Vale og BHP Billiton, der drev den kollapsede dæmning, måtte betale godt 11, 8 mia. danske kroner.

Om ulykken i januar oplyser Vale, at man samarbejder med myndighederne i efterforskningen.

Tilbage til tekniker Lieuzo Luiz dos Santos der overlevede bølgen af mudder. Han blev kastet mange meter hen ad dæmningen. Han landede på et tørt sted, men benene var begravet i mudder, har han fortalt til det brasilianske medie Globo.

Voldsomme kræfter var på spil, da dæmningen kollapsede og skyllede et stort landbrugsområde væk. Billedet er fra 29. januar 2019. Foto: DIGITALGLOBE

Med hænderne gravede han benene fri, men de var medtaget. Han kunne ikke bevæge sig og var i store smerter. Lieuzo Luiz dos Santos var fanget på stedet.

Han blev meldt savnet. Solen bagte. Han blev tørstig, som han lå der i mudderet.

Men fem timer senere blev han fundet af redningsfolk. De fire øvrige kollegaer fra boreriggen ved dæmningen overlevede ikke.

I dag føler Lieuzo Luiz dos Santos, at han har to fødselsdage. Den 23. februar, der altid har været hans fødselsdato. Og den 25. januar. Den dag katastrofen skete.