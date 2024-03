Videoer fra Nanjing viser en skyskraber, hvor flammer har opslugt adskillige etager. 44 meldes såret i brand.

Mindst 15 personer er blevet dræbt og 44 såret i en brand i en beboelsesejendom i byen Nanjing, der ligger i det østlige Kina.

Det oplyser lokale myndigheder lørdag.

Branden brød ud tidligt fredag morgen lokal tid, oplyser embedsfolk på et pressemøde.

Den indledende efterforskning antyder, at branden startede på bygningens første etage, hvor elcykler blev opbevaret.

Bygningen ligger i distriktet Yuhuatai i Nanjing, en by med otte millioner indbyggere, der ligger omkring 260 kilometer nordvest for Shanghai.

Klokken 06.00 fredag morgen lokal tid var branden slukket, og en eftersøgningsindsats blev afsluttet omkring klokken 14.00 fredag.

Videomateriale, der cirkulerer på sociale medier, viser en skyskraber i brand midt om natten.

Andre billeder viser gigantiske flammer, der har opslugt adskillige etager.

Brande og andre dødelige ulykker er ikke unormale i Kina på grund af slappe sikkerhedsstandarder og ringe håndhævelse af dem, der er.

Landet har været udsat for en række dødelige hændelser de seneste måneder. De er ofte forårsaget af svigt fra det offentlige, hvilket i sidste måneder førte til opfordringer til, at landets leder, Xi Jinping, skulle foretage "dyb refleksion" og iværksætte en større indsats for at "forhindre den hyppige forekomst af sikkerhedsulykke".

I januar døde dusinvis, efter at en brand brød ud i byen Xinyu i det centrale Kina. Det statslige nyhedsbureau Xinhua kunne berette, at branden var startet på grund af arbejderes ulovlige brug af ild i butikkens kælder.

Den brand skete blot dage, efter at en brand sent om aftenen på en skole i Henan-provinsen, hvor 13 skolebørn døde, mens de lå og sov i en sovesal.

Den brand var ifølge kinesiske medier forårsaget af et elektrisk varmeapparat.

I november blev 26 personer dræbt og flere end 20 sendt på hospitalet efter en brand på et kulselskabs kontor i provinsen Shanxi.

En måned inden dræbte en eksplosion på en grillrestaurant 31 personer. Den hændelse fik blev startskuddet på en landsdækkende kampagne for bedre sikkerhed på arbejdspladser.

Tilbage i april kostede en brand på et hotel 29 personer livet. Her måtte desperate overlevende hoppe ud af vinduer for at undslippe flammerne.

/ritzau/AFP