Flådeskibe fra Senegal og Spanien samt fiskerbåde reddede 59 personer efter årets dødeligste forlis.

Mindst 140 mennesker druknede, da et fartøj med omkring 200 mennesker om bord sank ud for Senegals kyst. Det oplyser Den International Organisation for Migration (IOM) torsdag.

Det er det dødeligste forlis i 2020.

Flådeskibe fra Senegal og Spanien samt fiskerbåde i området reddede 59 personer. De bjærgede samtidig 20 af de omkomne, oplyser IOM med henvisning til mediekilder.

- Det internationale samfund bør optrevle de netværk, som menneskesmuglere har udviklet for at udnytte desperate unge, som vil til Europa, siger IOM's leder i Senegal, Bakary Doumbia.

Lokale kilder siger til IOM, at det forliste fartøj forlod kystbyen Mbour i det vestlige Senegal lørdag med retning mod Kanarieøerne.

Der opstod brand om bord på båden få timer efter den havde forladt havnen, og den kæntrede nær Saint-Louis på Senegals nordvestlige kyst.

Senegals regering og IOM har arrangeret, at en mission rejser til Saint-Louis for at hjælpe og støtte de overlevende.

Antallet af både, der sejler ud fra Vestafrika til Kanarieøerne, er steget markant i de seneste uger. Mindst 14 både med 663 migranter i september alene, viser tal fra IOM, som er en FN-organisation. 26 procent af dem blev ramt af store problemer eller forlis, siger organisationen.

Der er ankommet omkring 11.000 migranter til De Kanariske Øer i år. Det vides, at mindst 414 mennesker er omkommet på ruten i 2020.

Det er en markant stigning i forhold til sidse år, hvilket skyldes, at øget kontrol har gjort det sværere at rejse gennem Libyen eller Algeriet eller over Middelhavet.

Ruten til De Kanariske Øer var også populær for 15-20 år siden, indtil Spanien optrappede patruljeringer. Ruten er på 1400 kilometer, hvilket er langt længere end de andre ruter. /ritzau/AFP