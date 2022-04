Fem personer blev erkæret døde på stedet og mindst 13 personer er ramt under et masseskyderi midt i byen Sacremento i den amerikanske delstat Californien.

Det skriver mediet BNO News.

Masseskyderiet fandt sted lige efter klokken 02.00 natten til søndag lokal tid - dermed skete det kort efter sidste udskænkning i de omkringliggende barer.

Ifølge den første afrapportering fra stedet skulle der være hørt op mod 50 skud, og på sociale medier skulle der være delt en video, som viser en slåskamp på tidspunktet, hvor skyderiet fandt sted.

Vidner har forklaret, at en mand i en bil har skudt mod en forsamling i nærheden af baren El Santo.

BNO News skriver, at det lokale politi er i gang med at efterforske området og opfordrer folk til at undgå området på grund af en massiv polititilstedeværelse.