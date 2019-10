En dæmning brød sammen ved gulmine, hvilket føre til oversvømmelser af midlertidige hytter.

Mindst 13 mennesker blev dræbt ved en guldmine i Sibirien lørdag, efter at en dæmning brød sammen. Det oplyser det russiske kriseministerium.

- Ifølge de foreløbige oplysninger er omkring 13 omkommet, hedder det i en erklæring fra ministeriet.

Mindst ti mennesker savnes.

Minearbejderne omkom, da en dæmning i floden Seiba brød sammen tidligt på dagen, hvilket førte til øjeblikkelige oversvømmelser i et område, hvor minearbejdere var indkvarteret midlertidigt i hytter.

Dæmningen var bygget ved et teknologisk reservoir.

Den regionale guvernør, Alexander Uss, siger i en udtalelse til russisk tv, at over 80 personer var indkvarteret i den midlertidige lejr ved guldminen syd for byen Krasnojarsk.

Redningsmandskab oplyser, at 14 personer er blevet bragt til et hospital.

Over 270 mennesker deltager i en eftersøgnings- og redningsoperation.

Myndighederne har også sat politiet til at efterforske alvorlige brud på sikkerhedsregler.

/ritzau/AFP