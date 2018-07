Seks civile, herunder to børn, blev søndag dræbt, da politi og paramilitære grupper angreb byer i Nicaragua.

Masaya. Mindst ti personer blev søndag dræbt og op mod 20 såret, da politiet og paramilitære grupper angreb flere byer i Nicaragua.

Blandt de dræbte er seks civile, herunder to børn, og fire politibetjente.

Det oplyser menneskerettighedsorganisationen ANPDH.

Politi og paramilitære grupper angreb byen Masaya og lokalområderne Niquinohomo, Catarina og Monimbo. Og ifølge ANPDH er skarpskytter blevet placeret flere steder i byen.

- Skarpskytter er lokaliseret i forskellige dele af Masaya. Vi opfordrer indbyggerne til at søge tilflugt i deres hjem.

- Vi bliver angrebet af politi og af paramilitære grupper, der er bevæbnet med AK-47 maskingeværer. Samtidig forsøger vi at svare igen med hjemmelavede bomber og sten, siger Alvaro Leiva, der er leder af ANPDH.

Tidligere søndag fortalte indbyggere og organisationer i Masaya, at de militære grupper havde fjernet de barrikader, indbyggerne havde forskanset sig bag.

- De har tænkt sig at udslette Masaya. Byen er fuldstændig omringet, siger Vilma Nunez, formand for menneskerettighedscenteret Cenidh.

Regeringen har endnu ikke kommenteret sagen.

Omkring 300 mennesker har mistet livet i voldelige sammenstød i løbet af de seneste tre måneder. Det er dermed de blodigste demonstrationer, siden borgerkrigen i landet sluttede i 1990.

Katolske biskopper var lørdag med til at sikre, at 200 studerende blev befriet fra en kirke, hvor de havde været fanget under voldelige sammenstød i Nicaragua.

De mange studerende havde søgt tilflugt i kirken, da væbnede tilhængere af præsident Daniel Ortegas regering pludselig åbnede ild mod dem ved et universitet i hovedstaden Managua fredag.

Mindst en af de studerende blev ifølge en international menneskerettighedsgruppe dræbt i kirken. Derudover blev tre såret.

/ritzau/AFP