Et mindre fly er styrtet ned ved Reinsvoll Lufthavn.

Det skriver det lokale politi på det sociale medie X.

Politiet skrev cirka klokken 19.20, at man undersøgte et muligt flystyrt, efter flere vidner tæt på lufthavnen havde berettet om et højt brag.

Ti minutter senere kunne det lokale politi så skrive på X, at man havde lokaliseret et mindre fly syd for lufthavnen, og at en lægehelikopter var ankommet til stedet.

Der var to personer ombord på flyet.

Det norske medie Dagbladet har talt med et vidne, Bjørn Roar Hegge, der helt tilfældigt endte med at overvære styrtet.

»Jeg sad på terrassen med min kone og svigerforældre og så flyet i luften, hvor det havde en god højde. Pludselig tabte det dog meget hurtigt højden, og så gik meget hurtigt ned,« fortæller vidnet til Dagbladet.

Der er ingen meldinger om de to personers tilstand.