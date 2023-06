Et lille fly er styrtet ned i vandet uden for Norrköping på den svenske østkyst søndag aften.

I første omgang var der et par forskellige meldinger, men det svenske søfartsvæsen mener nu, at der formentlig var to personer om bord på flyet, som nu er savnet.

Det skriver flere svenske medier herunder Aftonbladet og Expressen.

I vandet har man fundet en del vragdele fra flyet, derfor frygter man det værste.

»Der er fuld fokus på at lokalisere disse personer,« siger Sara Eriksson, pressechef i det svenske søfartsvæsen til Expressen.

Flyet er styrtet i havet ud for Norrköping-området og søredningsmandskab, kystvagten, flere eftersøgningsbåde og en redningshelikopter fra Visby deltager i eftersøgningsindsatsen.

»Det, der sker nu, er, at en gruppe dykkere har været involveret et sted, hvor vi har fundet olie flydende op. Ved hjælp af ekkolod har vi set en forhøjning på bunden, hvor vi formoder er et vrag,« siger Sara Eriksson til Aftonbladet.



Politiet er også til stede og hjælper med eftersøgningen.

»Vi er på stedet og assisterer redningstjenesten,« siger Hugo Brisman, politiets RLC-chef.

Hvad der forårsagede styrtet er i øjeblikket uklart.