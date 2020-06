Et mindre fly er tirsdag aften styrtet ned lidt uden for byen Borås i Sverige, og to personer er døde i styrtet.

Flyet styrtede ned på en mark mellem mellem to boligområder uden at skade bygninger eller personer på jorden.

Efter styrtet begyndte flyet, som er af en mindre og let model, at brænde.

Lokale kom herefter hastende til ulykkesstedet med ildslukkere og vandslanger, siger et vidne til lokalavisen Borås Tidning.

Vidnet beskriver, at flyet lavede flere loop i luften, før det styrtede ned i en nabos have.

Meldingen om ulykken kom ifølge politiet klokken 18.30.

Ambulancer og redningsfolk var hurtigt herefter på stedet.

Det vides ikke, hvad der har forårsaget ulykken.

Borås ligger cirka 60 kilometer øst for Göteborg, og der bor omkring 70.000 i byen.

