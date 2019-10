Et fly fra 2. verdenskrig er styrtet ned i den amerikanske stat Connecticut onsdag eftermiddag dansk tid.

Styrtet er sket ved Bradley International Airport, som er den næststørste lufthavn i New England-området.

På grund af flystyrtet har man indtil videre besluttet at lukke lufthavnen, meddeler de på Twitter.

Det er endnu uvist, hvor mange mennesker der er indblandet i styrtet, og om der er omkomne, skriver Associated Press.

Flyet er et såkaldt B-17 bombefly fra 2. verdenskrig.

Tæt ved lufthavnen er The New England Air Museum, og man formoder, at flyet kommer derfra.

En stor sort sky af røg skulle være kommet op ved lufthavnen i forbindelse med styrtet.

Lufthavnen ligger nord for Hartford i Connecticut.