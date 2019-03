Video fra CNN: Voldsomme kampe brød søndag ud i det østlige Syrien, hvor militære styrker angreb Islamisk Stats eneste tilbageværende højborg i Syrien.

Der var både luftangreb og eksplosioner, da Syriens Demokratiske Styrker (SDF) søndag aften indledte en militæroperation i den syriske by Baghouz.

Ifølge CNN var operationen, som blev udført med opbakning fra den amerikanske hær, et led i kampen for at drive den jhihadistiske gruppe ud af det krigsramte land.

I sin storhedstid kontrollerede Islamisk Stat kæmpe områder i Syrien og Irak, men koalitionen, der er ledet af amerikanske styrker, har i årevis arbejdet på at drive dem ud af byer og lande.

Tidligere søndag skrev talsmanden for Syriens Demokratiske Styrker, Mustafa Bali, på Twitter, at 'tidshorisonten, de havde givet Islamisk Stat til at overgive sig selv, var ovre.'

Han tilføjede, at deres styrker derfor var klar til at 'starte og slutte, hvad der stadig var i Islamisk Stats hænder'.

Præcis hvor mange styrker, der var til stede i den del af Baghouz, hvor kampene blev kæmpet, vides ikke med sikkerhed.

Det samme gør sig gældende for civile.

En af styrkerne fra Syriens Demokratiske Styrker (SDF) i Baghouz,Syrien d. 10. marts 2019. Foto: REUTERS/Rodi Said Vis mere En af styrkerne fra Syriens Demokratiske Styrker (SDF) i Baghouz,Syrien d. 10. marts 2019. Foto: REUTERS/Rodi Said

Officielle talsmænd fra Syriens Demokratiske Styrker estimerede i februar, at godt 1500 civile og 500 IS-krigere stadig befandt sig i området.

Sidenhen har de ytret, at de mener, at tallene i virkeligheden er meget højere.

Tirsdag overgav omkring 500 IS-krigere sig til Syriens Demokratiske Styrker.

Krigerne var blandt en stor gruppe mennesker, der forsøgte at flygte fra landet.