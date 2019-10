Omkring 200 hjem blev mandag beordret evakueret, efter en skovbrand hærgede velhaverkvarteret Pacific Palisades i Los Angeles.

Blandt indbyggerne i området er den 43-årige amerikanske skuespiller Reese Witherspoon og den 40-årige sanger fra bandet Maroon 5, Adam Levine.

Branden startede mandag formiddag, og den bredte sig i løbet af dagen og truede omkring 200 luksusejendomme.

Det oplyser brandvæsenet i Los Angeles, skriver avisen New York Post.

De forsamlede tilskuere har travlt med at fotografere helikopteren, som spreder brandhæmmende materiale på flammerne. Foto: MARIO TAMA Vis mere De forsamlede tilskuere har travlt med at fotografere helikopteren, som spreder brandhæmmende materiale på flammerne. Foto: MARIO TAMA

»Alle personer i området skal forlade det omgående på en stille og ordentlig måde,« skrev brandvæsenet i en advarsel.

»Dette er dels på grund af en mulig brandfare, dels fordi store fly vil dumpe vand på ilden.«

Efterhånden som branden bevægede sig opad, flygtede nogle beboere i deres biler. Andre blev på stedet og brugte vandslanger fra haven til at pøse vand på deres huse.

Luksusområdet er hjemsted for mange af Hollywoods A-liste-navne som Reese Witherspoon, hvis hjem i Pacific Palisades for nyligt optrådte i Vogue.

Brandfolk i arbejde under branden i Pacific Palisades. Foto: MARIO TAMA Vis mere Brandfolk i arbejde under branden i Pacific Palisades. Foto: MARIO TAMA

Instruktøren bag 'Star Wars: The Rise of Skywalker', J.J. Abrams, har for eksempel brugt 41 millioner kroner på at skaffe sig et hus med 17 værelser i området, skriver Los Angeles Times.

Adam Levine bor sammen med sin modelkone, Behati Prinsloo, i et hus til 215 millioner kroner. Det tilhørte indtil januar i år Ben Affleck og hans kone, Jennifer Garner.

Der er ikke sket nogen skade på ejendommene, men to personer er kommet til skade, meddeler Patrick Butler, chef for brandvæsenet i Los Angeles, på en pressekonference.

Natten til tirsdag var flere end 300 brandfolk i aktion på jorden og i luften for at bekæmpe ilden, hvis årsag ikke står klart endnu.