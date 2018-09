Under en nedrivning af et gammelt teater i Norditalien gjorde man et meget usædvanligt fund.

Der lå en lille krukke fyldt med guldmønter i bygningens kælder, skriver The Local.

Krukkens indhold formodes at være flere millioner euro værd, ifølge flere italienske medier.

»Vi kender ikke de historiske og kulturelle detaljer endnu, men området er en skat for vores arkæologi,« skriver Italiens kulturminister Alberto Bonisoil på Facebook.

Der er flere hundrede mønter i krukken. Foto: Italian Ministry of Culture, MiBAC Vis mere Der er flere hundrede mønter i krukken. Foto: Italian Ministry of Culture, MiBAC

Teatret, som ligger i byen Como, blev indviet i 1870 og blev senere omdannet til en biograf, som lukkede tilbage i 1997.

Fordi bygningen nu er så forfalden, har man valgt, at der nu skal bygges et luksushotel på arealet.

De italienske myndigheder har besluttet, at byggearbejdet nu skal sættes på pause, så området kan eftersøges efter flere skatte.

Kulturministereit i Italien har også delt historien på Twitter

Centinaia di monete d'oro della tarda epoca imperiale sono state rinvenute in pieno centro a #Como, in un recipiente in pietra ollare di forma inedita. “Una scoperta che mi riempie di orgoglio” ha detto il ministro @BonisoliAlberto pic.twitter.com/ff6ep38gtG — MiBAC (@_MiBAC) September 7, 2018

Der er før gjort arkæologiske fund i samme område, men man ved endnu ikke med sikkerhed, hvad man har fundet.

Mønterne er foreløbigt sendt til Milano, hvor arkæologer vil undersøge dem og krukken nærmere.