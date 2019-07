Republikanerne og Trump har fået næsten 700 millioner kroner i kampagnebidrag i løbet af tre måneder.

Det koster mange penge at føre valgkamp i USA. Og bidragene strømmer allerede nu ind op til næste års valg til præsidentposten og Kongressen.

I de seneste tre måneder har USA's præsident, Donald Trump, og hans republikanske parti tilsammen fået 105 millioner dollar i bidrag til at føre valgkamp for.

Det svarer til 693 millioner kroner.

Pengene er fordelt stort set ligeligt med 54 millioner dollar til Trumps valgkampagne og 51 millioner til partiets kampagnekasse.

Det er en pæn stigning i forhold til første kvartal, hvor Trump fik 30 millioner dollar i hus og Det Republikanske Parti fik knap 46 millioner dollar i bidrag.

Det viser en opgørelse fra det republikanske parti over indtægterne i andet kvartal i år.

En af de demokratiske favoritter i kampen om at blive sit partis præsidentkandidat, senator Bernie Sanders, har i samme periode indsamlet 18 millioner dollar, svarende til 119 millioner kroner.

Det er dog ikke helt så meget som en af de 19 øvrige demokrater, der håber at vinde primærvalget og blive Trumps udfordrer i 2020.

Den 37-årige borgmester fra Indiana, Pete Buttigieg, meddelte tirsdag, at hans valgkampagne har indsamlet 24,8 millioner dollar fra april til og med juni.

Det kan købe den stadig relativt ukendte politiker mere synlighed i sommermånederne, hvor fundraisingen typisk tørrer lidt ud.

En anden af forhåndsfavoritterne blandt demokraterne, den tidligere vicepræsident Joe Biden, har endnu ikke meldt officielt ud, hvor mange penge han har indsamlet. Men han har antydet, at beløbet ligger nogenlunde på linje med Buttigieg.

Både Demokrater og Republikanere forventer at bruge over én milliard dollar i forsøget på at sikre sig præsidentposten ved valget i november 2020.

/ritzau/Reuters