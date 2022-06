Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Anden omgang i høringen omkring Donald Trumps indblanding i stormen på Kongressen 6. januar 2019 løber af stablen i Washington mandag. Første runde var både dramatisk og et hit blandt tv-seerne.

Næsten 20 millioner amerikanere så med, og det er ellers seertal, der normalt er forbeholdt store sportskampe og så absolut ikke politiske høringer i Kongressen.

Den tv-transmitterede høring, som blev vist på næsten samtlige tv-stationer, havde næsten dobbelt så mange seere som det næstmest sete program i juni.

Én tv-station fravalgte dog at sende live fra høringen. Fox News valgte at køre med sit vanlige Tucker Carlson-program, der i dagens anledning ingen reklamer havde for at gøre det mere attraktivt.

Stormen på kongressen den 6. januar udlægges vidt forskelligt alt efter hvilket parti man tilhører i USA. Tilhængere af Donald Trump prøver at negligere de voldsomme begivenheder. Foto: JIM URQUHART Vis mere Stormen på kongressen den 6. januar udlægges vidt forskelligt alt efter hvilket parti man tilhører i USA. Tilhængere af Donald Trump prøver at negligere de voldsomme begivenheder. Foto: JIM URQUHART

Tucker Carlson er en kendt Trump-støtte, og han forsøgte at negligere høringen om stormen på Kongressen, som han kategoriserede som »ubemærkelsesværdig små«.

»Ved I, hvad der rent faktisk vil føre til en voldelig opstand? Det vil ske, hvis man fortsætter med at ignorere folkets fuldt forståelige bekymringer, som om disse ikke betyder noget,« sagde Tucker Carlson på Fox News.

At Fox News valgte ikke at bringe høringen, betød også, at millioner af amerikanere ikke blev præsenteret for blandt andre Donald Trumps datter, Ivanka Trump, der i det store hele gav udspørgerne fra komiteen ret i, at hendes far havde et ansvar for den dramatiske udvikling 6. januar 2019.

Republikanerne har i det store hele boykottet høringen, hvilket har betydet, at komiteen har måttet udnævne de to udstødte og Trump-kritiske republikanere Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge leverede markante anklager mod deres partifælle og tidligere præsident.

»I centrum for det hele store er præsident Trump, som igen og igen opildnede gemytterne, samlede flokken og tændte den ild, der førte til stormen,« sagde Liz Cheney under høringen.

Republikanske Liz Cheney er viceformand for kongreshøringen, men hun er udstødt af Repeublikanernes midte for sin kritik af tidligere præsident Donald Trump. Foto: ALEX WONG Vis mere Republikanske Liz Cheney er viceformand for kongreshøringen, men hun er udstødt af Repeublikanernes midte for sin kritik af tidligere præsident Donald Trump. Foto: ALEX WONG

Formålet med høringen er officielt at få kulegravet, hvad der skete den skæbnesvangre dag i januar. Men der er næppe nogen tvivl om, at initiativtagerne ved samme lejlighed ønsker at advare om, at det kan ske igen.

»Det, der bekymrer mig allermest, er, at intet har forandret sig. Det eneste, der er anderledes nu, er, at hvis de får muligheden, så vil de sikre, at der er endnu flere Trump-loyalister indsat fra starten af en ny embedsperiode,« siger medlem af Repræsentanternes Hus for Republikanerne Adam Kinzinger til Face of the Nation.

Ved aftenens runde to af høringen vil fem personer vidne. Dette skulle have inkluderet Trumps tidligere kampagnechef Bill Stepien, men han har i sidste øjeblik trukket sig. Buyung Jay Pak, statsanklageren fra staten Georgia, der trådte tilbage efter offentliggørelsen af en telefonsamtale, hvori Donald Trump lagde pres på statsrepræsentanter for at »finde« stemmer nok til, at han ville vinde, vil dog vidne, og bølgerne forventes igen at gå højt.

Det endnu ubesvarede spørgsmål er, hvor stor en effekt høringen, der løber over hele sommeren, vil få på amerikanernes holdning til Donald Trump. Høringen er blevet sammenlignet med Watergate-høringen, der kom til at præge en hel generation af amerikanere.

På trods af at 20 millioner altså så med, så er vurderingen dog stadig, at det allermest vil påvirke dem, der i forvejen ikke bryder sig om Trump, mens hans millioner af loyale støtter formodentlig vil forblive loyale over for den tidligere præsident

Bookmakerne har på trods af den historiske kongreshøring stadig Donald Trump som klar favorit til at generobre magten ved præsidentvalget i 2024.