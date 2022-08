Lyt til artiklen

33 millioner mennesker er lige nu påvirket af de voldsomme oversvømmelser i Pakistan.

Det fortalte landets premierminister, Shehbaz Sharif, fredag ifølge BBC.

Mange hjem er blevet ødelagt, slugt af vandmasserne, som det også ses i videoerne, der i stor stil deles på de sociale medier.

Alt i alt menes 400.000 hjem at være blevet ødelagt over hele landet.

Siden juni har mere end 900 personer mistet livet. 34 af dødsfaldene er sket indenfor de seneste døgn.

I provinsen Sindh har 300 mistet livet, og folk slår telte op på de små, tørre områder der er tilbage, efter de har mistet deres hjem.

Pakistan har bedt omverden om hjælp til at komme igennem katastrofen, og der blevet holdt møder med de omkringliggende lande.

De massive vandmængder skyldes monsunregnen.

Tidligere har landets klimaminister Sherry Raman fortalt, at landet lige nu gennemgår deres ottende cyklus af monsunen, hvor landets normalt kun oplever tre eller fire cyklusser.

Mindst 184.000 mennesker bor nu i midlertidige lejre. Det er især landets sydlige del, som er blevet ramt, og derfor har de lokale myndigheder her brug for én million telte til at huse befolkningen.