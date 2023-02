Lyt til artiklen

Et økonomisk støtteprogram fra covid-19 tiden udløber i 32 stater, og det kommer til at ramme millioner af amerikanere.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

»Når de skærer den ekstra støtte, Rakommer jeg i seriøse problemer,« siger en 63-årig veteran fra Illionis til NBC.

Pengene er gået til madkuponer, og de bliver altså skåret i næste uge – samtidig med, at madpriserne stiger i USA.

Det går ud over de amerikanere, der har de laveste indkomster og bruger madkuponer, hvor der fremover vil stå færre penge på hver enkelt kort.

Skæringsdatoen er 1. marts, hvorefter modtagerne vil have 95 dollar – knap 700 kroner – færre i måneden ifølge NBC. Mediet citerer en venstreorienteret tænketank for udregningen bag tallet.

Mere end 42 millioner mennesker har deltaget i ordningen, og NBS citerer tænketanken 'Urban Institute' for at konkludere, at programmet har holdt 4.2 millioner amerikanere over fattigdomsgrænsen i 2021, samt sænket børnefattigdom med 14 procent.

En talsperson fra det amerikanske ministerium, der administrerer det økonomiske støtteprogram, anerkender overfor NBC, at programmets udløb vil »være meget vanskeligt«.

Hun understreger dog samtidig, at det dyre program aldrig var tænkt som en permanent ordning.