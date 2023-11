En chokerende video af to baggagemedarbejdere i Miami har sendt amerikansk flyselskab ud i en shitstorm.

I videoen, som ifølge New York Post blev publiceret første gang på TikTok søndag, kan man se, hvordan den ene medarbejder giver slip på en kørestol i toppen af en sliske.

Herefter ryger den med høj fart nedad, hvor den rammer en metalplade i bunden med så voldsom kraft, at den ryger op i luften og lander hårdt på jorden ved siden af flyet.

Mens dette sker, står en anden bagagemedarbejder og kigger på uden at gøre noget forsøg på at forhindre kørestolen i at tage den voldsomme lufttur.

Ifølge den person, som først offentliggjorde videoen, havde de to medarbejdere gjort præcist det samme med to kørestole umiddelbart forinden.

Videoen er set næsten tre millioner gange alene på TikTok, og den har nu sendt de to medarbejderes arbejdsgiver, flyselskabet American Airlines, ud i en shitstorm.

Mange andre brugere hævder, at de har oplevet, at deres mobilitetshjælpemidler er blevet beskadiget under transit med American Airlines.

Og videoen er såmænd nået hele vejen til Washington D.C., hvor transportminister Pete Buttigieg kalder episoden for 'totalt uacceptabel'.

»Vi vil efterforske. Det er lige præcis årsagen til, at vi skrider til handling for at beskytte passagerer, der bruger kørestole,« skriver Pete Buttigieg således på X.

»Alle fortjener at kunne rejse sikkert og med værdighed,« tilføjer han.

American Airlines skriver i en e-mail til New York Post, at man ser på videoen og vil tage de 'nødvendige næste skridt'.

»Vi anerkender, hvor vigtigt det er at støtte handicappede kunders uafhængighed ved at sikre korrekt pleje af mobilitetshjælpemidler under hele deres rejse med os,« lyder det blandt andet fra en talsmand for American Airlines.

»Denne video er dybt bekymrende, og vi er ved at indsamle flere detaljer, så vi kan tage den op med vores team.«

»Vi vil fortsat arbejde hårdt på at forbedre vores håndtering af hjælpemidler på tværs af vores netværk,« siger talsmanden.