Hvad fanden sker der!?

En podcast-vært og hans gæst fik sig mere drama – meget mere – end planlagt, da de under en optagelse på en café i Houston blev forstyrret.

Også i den grad.

En utrolig video fra podcastoptagelsen viser således, hvordan en stor, sort SUV hamrer direkte ind i glasfacaden med høj fart.

Du kan se det i videoen, som efterfølgende er blevet set af millioner, lige herover.

Værten Nathan Reeves når akkurat at konstatere, at der er stille på cafeen, da dramaet bryder løs.

»Vi var bare i gang med at tale til kameraet, og bilen smadrer ind i os bagfra. Jeg går i chok med det samme. Jeg er ikke sikker på, hvad der foregår,« siger gæsten, Alexsey Reyes, til CNN.

De to mænd er stadig i chok, da de flytter sig væk fra bordet. Glasfacaden har fået et gigantisk tryk og har ramt Nathan Reeves i ryggen.

Episoden fandt sted i Tout Suite Café i nærheden af det centrale Houston i den forgangne weekend.

Nathan Reeves fortæller, at han erindrer, at der var en familie i den pågældende SUV, og han fortæller, at ingen så ud til at være kommet alvorligt til skade i ulykken.

CNN beretter, at det endnu er uklart, om føreren af bilen vil blive sigtet for en forseelse i forbindelse med den dramatiske episode.