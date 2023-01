Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En kvinde bliver smidt af et fly i Las Vegas, og det tager hun ikke ret pænt.

På vej ud af flyet sender hun i hvert fald en mindre sød hilsen til de øvrige passagerer, som formentlig er godt tilfredse med ikke at skulle dele flyvetur med kvinden.

Episoden har fundet sted i Las Vegas søndag i en flyvning med Spirit Airlines, skriver New York Post, som desuden kalder kvinden en 'airplane Karen'.

'Karen' er et negativt slangudtryk, som udspringer fra USA, og det bruges ofte om midaldrende, hvide kvinder, som blandt andet opfører sig ignorant, racistisk og/eller privilegieblindt.

»Jeg håber, I alle sammen styrter ned og dør,« udbryder den rasende kvinde på vej ud af flyet.

Det chokerer tilsyneladende de tilbageværende passagerer, men umiddelbart efter kan man se det, der angiveligt er flyets pilot følge efter kvinden.

Det er ikke lykkedes New York Post at få en forklaring fra Spirit Airlines omkring, hvorfor kvinden i første omgang blev bedt om at forlade flyet.

Indtil videre har videoen været afspillet flere end fem millioner gange på TikTok.