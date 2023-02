Lyt til artiklen

Rollan Roberts II er senator og håber på at blive USAs næste republikanske præsident.

Men da han i januar annoncerede sine ambitiøse planer om at stille op i 2024, stjal hans kone rampelyset.

Det var naturligvis langtfra tilsigtet.

Hele det dramatiske optrin udspillede sig, da Rollan Roberts II den 21. januar foran pressen annoncerede sit kandidatur.

Syv minutter inde i Rollan Roberts' tale kunne den samlede presse samt naturligvis tv-seere chokeret se på, da senatorens gravide kone Rebecca Lea Roberts pludselig kollapsede på gulvet – få meter fra sin mand.

Hun tager et par ustabile skridt på stedet, støder ind det amerikanske flag, snubler og kollapser på gulvet. Du kan se dramaet udfolde sig i videoen herover.

Klippet er efterfølgende blevet set 4,3 millioner gange på Twitter hos mediepersonligheden Ron Filipkowski alene.

Det har efterfølgende affødt en del kritik, at der går adskillige sekunder, inden Rollan Roberts forlader sit podie og går hen og tilser sin kone, skriver Newsweek.

'Han stod der og kiggede på hende, som om hun havde afbrudt ham,' skriver et medlem af Kongressen i Florida, demokraten Matt Willhite, på Twitter.

Men det er ikke det eneste, Rollan Roberts efterfølgende er blevet kritiseret for.

Brugere af YouTube har således ifølge Daily Mail spottet, hvordan hele det dramatiske optrin med Rebecca Lea Roberts er blevet redigeret ud af den video, som Rollan Roberts' kampagneteam efterfølgende har lagt ud af talen.

Her kan man efter syv minutter af en 13 minutter lang video se klippet, hvor hun først står ved siden af sin mand, hvorefter hun sidder på en stol og drikker af en sodavand.

Rebecca Lea Roberts venter parrets barn, en søn, i juli, og hun har det efterfølgende godt.

Men hun er vred på sin mands kritikere.

»Den uretfærdige kritik og forargelse over min mands responstid er irriterende,« siger hun således i en meddelelse til Newsweek.

»Hvis folk ville se hele videoen, ville de kunne se ham bevæge sig mod mig inden for sekunder, da han opdagede, hvad der var sket, og at han hjalp mig op, afbrød pressekonferencen og brugte minutter med den lægefaglige stab for at se, om vi overhovedet kunne fortsætte,« siger Rebecca Lea Roberts desuden.